В Україні почалася нова хвиля кібератак - Держспецзв'язку

Команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України повідомляє про початок нової хвилі кібератак на інформаційні ресурси України.

Про це повідомляє CERT-UA - спеціалізований структурний підрозділ Державного центру кіберзахисту та протидії кіберзагрозам (ДЦКЗ) Держспецзв’язку.

У відомстві попросили власників інформаційно-телекомунікаційних систем, інших інформаційних ресурсів, у першу чергу транспортної інфраструктури, а також пересічних інтернет-користувачів дотримуватися посилених вимог кібербезпеки (у т.ч. викладених раніше).

Додаткову інформацію CERT-UA надасть найближчим часом.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні міжнародний аеропорт «Одеса» заявив про хакерську атаку на свою інформаційну систему.

Також у КП "Київський метрополітен" заявили, що через кібератаку заблоковані банківські сервіси підприємства (оплата безконтактними банківськими картками на жовтому турнікеті чи MasterPass).

Крім того, у зв'язку із загрозою кібератаки України не працює сайт Міністерства інфраструктури.

Раніше Держспецзв’язку і СБУ попереджали про загрозу кібератаки, подібної до розповсюдження вірусу Petya.A, з 13 по 17 жовтня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня, напередодні Дня Конституції України, українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, а також низка медіа зазнали найбільшої хакерської атаки, що розповсюджує вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем.