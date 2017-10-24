В Україні почалася нова хвиля кібератак - Держспецзв'язку
Українських інтернет-користувачів просять дотримуватися посилених вимог кібербезпеки через нову хвилю хакерської атаки.
Команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України повідомляє про початок нової хвилі кібератак на інформаційні ресурси України.
Про це повідомляє CERT-UA - спеціалізований структурний підрозділ Державного центру кіберзахисту та протидії кіберзагрозам (ДЦКЗ) Держспецзв’язку.
У відомстві попросили власників інформаційно-телекомунікаційних систем, інших інформаційних ресурсів, у першу чергу транспортної інфраструктури, а також пересічних інтернет-користувачів дотримуватися посилених вимог кібербезпеки (у т.ч. викладених раніше).
Додаткову інформацію CERT-UA надасть найближчим часом.
Читайте такожКіберполіція заспокоїла: глобальної кібератаки в Україні не спостерігається
Як повідомляв УНІАН, сьогодні міжнародний аеропорт «Одеса» заявив про хакерську атаку на свою інформаційну систему.
Також у КП "Київський метрополітен" заявили, що через кібератаку заблоковані банківські сервіси підприємства (оплата безконтактними банківськими картками на жовтому турнікеті чи MasterPass).
Крім того, у зв'язку із загрозою кібератаки України не працює сайт Міністерства інфраструктури.
Раніше Держспецзв’язку і СБУ попереджали про загрозу кібератаки, подібної до розповсюдження вірусу Petya.A, з 13 по 17 жовтня 2017 року.
Як повідомляв УНІАН, 27 червня, напередодні Дня Конституції України, українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, а також низка медіа зазнали найбільшої хакерської атаки, що розповсюджує вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем.