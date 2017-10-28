Президент України Петро Порошенко відзначив вагомий внесок українського народу у перемогу над нацизмом.

Про це йдеться у зверненні глави держави до народу з нагоди 73-ї річниці вигнання нацистів з України.

«Сьогодні ми відзначаємо особливо пам’ятну подію - 28 жовтня 1944 року в результаті успішної Карпатської наступальної операції Україна була остаточно звільнена від нацистських окупантів.

Читайте такожПорошенко: наші діди не уявляли, що за сімдесят років своє військо в Україну надішле Москва

Протягом довгих 1225 днів та ночей наші міста і села, наші землі були головною ареною смертельних битв, під час яких розгромлено десятки добірних з’єднань вермахту та армій сателітів Третього Рейху. Кожен клаптик багатостраждальної української землі рясно политий кров’ю її оборонців та визволителів», - нагадав президент.

За словами Порошенка, українці по праву пишають ратним подвигом солдатів і офіцерів - вихідців з України, які воювали з ворогом у складі армій країн Антигітлерівської коаліції, а також партизанів і підпільників, учасників національно-визвольного руху та Руху Опору у багатьох європейських країнах.

«Внесок українського народу у загальну перемогу - вагомий, беззаперечний і священний», - підкреслив президент.

Він також нагадав, що за мир було сплачено надзвичайно високу і страшну ціну - близько 9 мільйонів життів наших співвітчизників. «Вічна і світла пам’ять загиблим», - сказав Порошенко.

«У цей хвилюючий день, вшановуючи звитяжців, з особливою гостротою усвідомлюємо силу великої любові до рідного краю, що робить нас нездоланними. Низько вклоняюся перед героями-визволителями та нинішніми захисниками України - гідними спадкоємцями слави української зброї та щиро дякую за звершені подвиги», - додав він.