Порошенко подякував ветеранам Другої світової війни за перемогу над нацизмом

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав сьогодні у Києві на зустрічі з ветеранами війни, учасниками українського визвольного руху та військовослужбовцями – учасниками антитерористичній операції.

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Порошенко привітав присутніх зі святами, висловивши вдячність старшому поколінню - ветеранам Червоної армії і Української повстанської армії.

"Всім, хто кожен на своєму місці боровся з фашизмом. Ви мужньо пройшли довгими і тернистими дорогами до перемоги – крізь полум’я боїв, страждання і смерть, крізь гіркоту поразок і непоправні втрати. Ціною великої самопожертви кожен з вас особисто відстояв право нашого народу на життя, приніс мир у наш дім, дарував його народам Європи" - наголосив президент.

Порошенко нагадав, що українці воювали проти нацизму у складі Червоної армії та радянських партизанських загонів, в лавах УПА, у військових з’єднаннях країн антигітлерівської коаліції та європейських рухах опору.

"Як же тільки можна на фоні таких беззаперечних історичних фактів мати нахабство заявляти, ніби Росія виграла б війну і без України. Не виграли б цієї війни без українців!", - підкреслив президент.

За словами Порошенка, війна знову прийшла на українську землю. Глава держави підкреслив, що, захищаючи українську незалежність та геополітичний вибір, перемагаючи окупантів не тільки силою зброї, але й міццю духу, сучасні українські воїни беруть приклад з ветеранів, - з тих, хто звільнив Україну від нацистів. І нині, за його словами, до української історії вписані новітні героїчні сторінки, зокрема звільнення Слов’янська та Краматорська, Красного Лиману та Лисичанська, захист Маріуполя, запеклі бої у Донецькому і Луганському аеропортах.

"Дорогі ветерани, це роблять ваші онуки та правнуки. Це ваша школа та традиції, ваша міць та навчання патріотизму. Ви маєте всі підстави пишатися своїми онуками", - підкреслив президент.

Глава держави додав, що нинішнє покоління захисників також об'єднало Україну: "Ваші онуки разом в окопі зі зброєю, прикриваючи один одного, захищають Україну. Це має величезні наслідки, бо перемогти ворога ми можемо лише тоді, коли країна буде об'єднаною, сильною з середини та з вірою в Український Прапор, Герб та Гімн".

Присутні вшанували хвилиною мовчання полеглих захисників України різних поколінь.

Президент також поспілкувався з ветеранами та учасниками АТО. Глава держави побажав ветеранам доброго здоров’я, душевного тепла, довгих і щасливих років життя, а молодим бійцям – насамперед, повернутися з війни живими до своїх рідних і близьких.