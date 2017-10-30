Екс-чиновник з команди Януковича розширює кондитерський бізнес у Росії - ЗМІ

Український виробник солодощів "Конті, що належить екс-чиновнику з оточення колишнього президента-втікача Віктора Януковича Борису Колеснікову, купує в російському місті Іванов кондитерську фабрику "Червона зоря".

Про це повідомляють "Ведомости" з посиланням на троє джерел. Офіційного підтвердження купівлі-продажу немає. Гендиректор "Червоної зорі" Павло Афанасьєв не став ні підтверджувати, ні спростовувати угоду. Лише сказав, що сторони обговорюють лише виробництво продукції "Конті" за контрактом на вільних потужностях "Червоної зорі".

Російська кондитерська фабрика належать структурам, пов'язаним із "Промсвязькапиталом" братів Дмитра та Олексія Ананьєвих.

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Борис Колесніков є основним бенефіціаром "Конті". У 2010-2012 роках він був віце-прем'єр-міністром України за президентства Януковича, відповідав за підготовку до футбольного Євро-2012. Нині Колесніков - один з лідерів партії "Опозиційний блок".

Головний офіс і кондитерська фабрика "Конті" розташовані в підконтрольній Україні Костянтинівці на Донеччині. Два інші заводи – в окупованих Горлівці та Донецьку. Після початку війни на Донбасі "Конті" довелося зупинити роботу двох кондитерських фабрик у Донецькій області, повідомляв український Forbes. У Росії в Курській області працюють дочірня структура компанії "Конті-рус" і кондитерський комбінат.

Бізнес компанії в Росії, навпаки, активно розвивався: "Конті" повідомляла про інвестиції в будівництво нових ліній і збільшення виробництва. За оцінкою асоціації підприємств кондитерської промисловості "Асконд", в Росії "Конті" з часткою ринку близько 2% випускає приблизно 70 тисяч тонн кондитерських виробів на рік.

"Червона зоря" могла обійтися української компанії трохи більше ніж в 1 млрд рублів (близько півмільярда гривень), стверджують джерела. Проектна потужність фабрики перевищує 20 тисяч тонн кондитерських виробів на рік, що може дозволити "Конті" збільшити виробництво майже на третину.