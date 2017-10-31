Клімкін переконаний, що міжнародні партнери продовжать допомагати Україні в розслідуванні терактів

Міністр закордонних справ Павло Клімкін переконаний, що міжнародні партнери продовжать допомагати Україні в розслідуванні терористичних актів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава зовнішньополітичного відомства сказав на брифінгу у Києві.

Міністр наголосив, що держава, в першу чергу, сама має гарантувати безпеку громадян на своїй території, на якій не проходять бойові дії.

"У нас є друзі і партнери, які нам допомагають, в тому числі в розслідуванні цих жахливих терористичних актів", - сказав Клімкін.

Читайте такожУ Авакова назвали основні версії вбивства Окуєвої

У зв'язку з цим він нагадав, що міжнародні партнери допомагали українським правоохоронцям у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета та інших осіб.

"Така допомога буде надаватися і надалі, але маємо розуміти, що знаходимося в стані війни з Росією. Це справжня війна, яка ведеться одночасно і військовими, і гібридними методами. І в цій війні маємо згуртуватися і триматися разом", - наголосив Клімкін.

"Одночасно маємо розуміти, що додатковий контроль за пересуванням російських громадян і за всім, що тут роблять російські спецслужби, нам конче потрібен. На це і спрямовано те, що буде з 1 січня запроваджено і біометричні дані, і заявки на попередні поїздки, а потім, звичайно, нам потрібно робити подальші кроки, чи це буде біометричний візовий режим, оскільки звичайний візовий режим не працює, і т.д.", - зазначив міністр.