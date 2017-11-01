У Раді просять СБУ перевірити суддів, причетних до засудження прикордонника за виконання наказу в 2014 році

Народний депутат Ірина Фріз звернулася до Служби безпеки України з вимогою провести перевірку суддів Приморського суду Маріуполя на ознаки підтримки сепаратизму. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, мова йде про суддів Маріанну Дзюбу, Наталі Курбанову та Дмитра Пантелеєва, які мали відношення до справи військовослужбовця 79 прикордонного загону Чорноморського регіонального управління ДПСУ Сергія Колмогорова, який у вересні 2014 року, виконуючи наказ, застосував зброю для зупинки автомобілю, внаслідок чого загинув пасажир автівки.

Фріз нагадала, що 15 листопада минулого року Приморський райсуд Маріуполя оголосив вирок Колмогорову, яким визнано його винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади представника влади в правоохоронних органах строком на 3 роки, та позбавленням військового звання "старший солдат".

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"Тим часом водій автівки, який не виконав законне розпорядження представника ДПСУ, під час активних бойових дій та заходів, що спрямовані на захист територіальної цілісності та суверенітету України, виїхав до Російської Федерації", - розповіла Фріз.

За словами нардепа, рішення суду, прийняте в тому числі головою цієї судової установи, виглядає заангажованим та таким, що брутально ігнорує обставини справи, несе загрозу національній безпеці держави та може використовуватися в інтересах країни-агресора та терористичних організацій.

"Представники правоохороних органів м.Маріуполь повідомили мені про те, що виправдовувальні рішення Приморського суду осіб, що підозрюються або звинувачуються у сепаратизмі та діях на боці терористичних організацій мають системний характер", - розповіла Фріз.

На її переконання, ситуація потребує не тільки перегляду справи Колмогорова та виправдання військовослужбовця, а й уважного дослідження суддів, що приймали рішення в суді першої інстанції та при розгляді апеляції на зв’язки з терористичними організаціями та особами, що перебувають на окупованих територіях, їх підтримку сепаратизму та країни-агресора.

"У зв’язку з тим звертаюся до Служби безпеки України з вимогою ретельної перевірки суддів, які мали відношення до розгляду справи Колмогорова: Дзюби Маріанни Вікторівни, Курбанової Наталі Миколаївни, Пантелеєва Дмитра Геннадійовича", - написала Фріз.

Також нардеп просить проаналізувати всі рішення цього суду з початку бойових дій на Донбасі на ознаки підтримки сепаратизму.