Президента треба обирати так, щоб він... гостей на інавгурацію встиг зібрати?

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про призначення виборів Президента України на 22 листопада.

Відповідний проект постанови зареєстрував народний депутат від НУ-НС Геннадій МОСКАЛЬ.

Народний депутат вважає, що 22 листопада є найбільш оптимальною датою, виходячи із діючого законодавства та зважаючи на рішення Конституційного Суду про неконституційність постанови парламенту про призначення виборів Президента на 25 жовтня.

Г.МОСКАЛЬ, посилаючись на рішення Конституційного Суду, пояснює, що парламент, призначаючи чергові вибори Президента України та визначаючи дату їхнього проведення, повинен керуватися нормами Конституції України, зокрема, пунктом 7 частини першої статті 85, частинами першою, п’ятою статті 103.

“За змістом Основного Закону України та рішень КС, строк повноважень Президента України становить п‘ять років. Інавгурація чинного Президента України відбулась 23 січня 2005 року. Отже, конституційний строк його повноважень має завершитись 23 січня 2010 року. Інавгурація наступного Президента України у будь-який інший день, як раніше, так і пізніше 23 січня 2010 року, буде суперечити частині першій статті 103 Конституції України. З огляду на вимоги частини першої статті 104 Конституції, згідно з якою новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, офіційне оголошення результатів виборів має відбутись не раніше 24 грудня 2009 року”, - йдеться у пояснювальної записці депутата.

Водночас, зазначає депутат, чинним законодавством про вибори Президента передбачено проведення голосування у два тури, якщо у першому турі жоден кандидат не набрав більше 50% голосів. “На сьогодні, за даними усіх соціологічних служб одержання будь-яким кандидатом у Президента перемоги у першому турі є неможливим”, - впевнений Г.МОСКАЛЬ.

Депутат нагадує, що Законом «Про вибори Президента України» встановлено, що ЦВК офіційно оприлюднює результати виборів у газетах “Голос України” та “Урядовий кур’єр” не пізніш як на третій день з дня встановлення результатів виборів (частина перша статті 86); якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено більше двох кандидатів на пост Президента України і за результатами голосування у день виборів Президента України жоден кандидат не одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, ЦВК приймає рішення про проведення повторного голосування (частина третя, п‘ята статті 84); повторне голосування призначається на третю неділю після дня виборів (частина перша статті 85); результати повторного голосування з виборів Президента України мають бути встановлені не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня повторного голосування (частини сьома статті 85).

“Таким чином, для того, щоб офіційне оголошення результатів виборів відбулось не раніше 24 грудня 2009 року і не пізніше 22 січня 2010 року, необхідно, щоб результати виборів були встановлені у період 21 грудня 2009 року – 19 січня 2010 року; повторне голосування було проведено між 6 грудня 2009 року та 4 січня 2010 року; дата першого туру виборів Президента відповідно у проміжку 15 листопада – 14 грудня 2009 року.

Враховуючи, що вибори можуть відбутись виключно у неділю можливими датами виборів може бути 15 листопада, 22 листопада, 29 листопада, 6 грудня та 13 грудня 2009 року”, - пояснює депутат.

Г.МОСКАЛЬ вважає, що «вибір дати виборів буде виключно час з моменту офіційного оголошення результатів виборів до дня офіційної інавгурації наступного Президента України (тобто скільки часу буде у новообраного Президента на підготовку церемонії та розсилку офіційних запрошень)».

“З цього приводу дати 6 та 13 грудня 2009 року є неприйнятними – у майбутнього Президента не буде часу для запрошення міжнародних гостей на свою інавгурацію. До того ж абсолютно недоцільно проводити другий тур виборів акурат під новорічні свята. Найоптимальнішою датою з 15, 22 та 29 листопада є, на наш погляд, неділя, 22 листопада. Тоді другий тур виборів відбудеться 13 грудня і до нового 2010 року країна буде знати ім‘я нового Президента”, - впевнений депутат.

Як відомо, раніше за пропозицією Г.МОСКАЛЯ парламент ухвалив рішення про призначення президентських виборів на 25 жовтня 2009 року, однак рішенням від 12 травня Конституційний Суд визнав цю постанову неконституційною.