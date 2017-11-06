Клімкін закликав країни ЄС та G7 направити представників на судове засідання у справі Гриба

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав країни Європейського Союзу та "Великої сімки" направити своїх представників на судове засідання у справі викраденого у Білорусі та незаконно утримуваного в російському слідчому ізоляторі українця Павла Гриба.

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Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у Twitter. "Терміново звернувся до країн ЄС та G7 направити представників на судове засідання у справі Павла Гриба завтра. Світ має бачити російське псевдоправосуддя в дії", - наголосив Клімкін.

"Вимагаємо від Росії надати доступ укр лікарям до Павла Гриба. Людина потребує допомоги, а над ним знущаються, не гребуючи здоров’ям та життям", - додав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, Краснодарський крайовий суд у Росії у вівторок, 7 листопада, проведе засідання щодо винесення запобіжного заходу для викраденого російськими спецслужбами в Білорусі 19-річного українця Павла Гриба.