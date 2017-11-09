Реінтеграція Донбасу: комітет із нацбезпеки продовжить роботу над законопроектом із 13 листопада

Наступне засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, на якому розглядатиметься законопроект про реінтеграцію Донбасу, відбудеться у понеділок, 13 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні на сайті комітету.

Зазначається, що засідання розпочнеться о 14.30.

Як передбачалося раніше, засідання мало відбутися у п’ятницю, 10 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони Іван Вінник не виключив, що розгляд поправок до президентського законопроекту про реінтеграцію Донбасу триватиме до двох тижнів.

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Сергій Пашинський заявив, що робитиме все, аби організувати розгляд поправок цього тижня з тим, щоби документ розглядався в парламенті вже у вівторок, 14 листопада.

6 жовтня Верховна Рада 233 голосами «за» ухвалила у першому читанні президентський законопроект «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях» (№7163).

До другого читання, за словами Пашинського, було подано майже 800 поправок.

Серед інших до законопроекту була подана поправка щодо розірвання дипломатичних відносин з Росією у тримісячний строк з дня набрання чинності законом про реінтеграцію. Крім того, у законопроекті пропонується зафіксувати 20 лютого 2014 року як дату початку агресії Росії проти України.

Також робоча група пропонує змінити назву законопроекту на таку: "Про особливості державної політики із відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованими Російською Федерацією територіями України".