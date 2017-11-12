Поліція відкрила справу щодо порушення недоторканності житла співробітником НАБУ

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження про незаконне порушення недоторканності житла з боку співробітника Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомила прес-служба столичної поліції.

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"Святошинське управління поліції Києва звернулася з заявою киянка і повідомила, що 10 листопада близько 18.00 працівник НАБУ незаконно проник в її квартиру", – йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).

Імені заявниці і співробітника НАБУ в поліції не назвали.

Увечері 10 листопада свекруха керівника Нацагентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак зачинила у квартирі детектива НАБУ. Корчак заявила, що детектив взяв пояснення у її свекрухи незаконно, і що жінка звернулася в поліцію.

У травні журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомляли, що виявили на паркоместе Корчак в столичній новобудові бізнес-класу нову машину Skoda Octavia A7, яку вона не вказала в декларації.

10 листопада НАБУ допитало главу Корчак по справі про покупку паркомісць та їх використання для незадекларованих автомобілів.

Кабінет Міністрів створив НАПК у березні 2015 року. Корчак очолила відомство в березні 2016 року.