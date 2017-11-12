У РФ відреагували на заяву Турчинова про стягування до кордону України військової техніки

Рада Російської Федерації з оборони та безпеки назвала "вигадками" нещодавню заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова про те, що Росія стягує до кордонів України військову техніку, замасковану під техніку миротворців ООН.

Зокрема про це заявив перший заступник голови комітету ради федерації Франц Клинцевич, повідомляють "РІА Новини".

"Це вигадки. Добре якщо б подібну нісенітницю ніс якийсь депутат Верховної ради, але секретар Ради нацбезпеки і оборони — це зовсім не в'яжеться з такою серйозною посадою", — зазначив він.

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Клинцевич додав, що, на його думку, в Україні багато проблем із національною безпекою і варто зайнятися ними, а не звинуваченнями у бік Росії.

При цьому, якісь проблеми з нацбезпекою маються на увазі, російський чиновник не уточнив.

Нагадаємо, напередодні секретар РНБОУ Олександр Турчинов заявив, що Російська Федерація почала стягувати військову техніку до кордону з Україною, замасковану під техніку миротворців ООН. На його думку, перешкодою для реалізації задуму Росії може стати прийняття Верховною Радою закону про реінтеграції Донбасу.