Газові угоди з Росією будуть катастрофічними

Народний депутат від Партії регіонів Юрій БОЙКО звинувачує уряд у спробах приховати «катастрофічні наслідки» для України газових угод з Росією.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Ю.БОЙКА.

«Прикрашати реальний стан справ в економіці – фірмовий стиль команди Юлії ТИМОШЕНКО. Зокрема, сьогоднішня заява віце-прем`єра Олександра ТУРЧИНОВА є незграбною спробою приховати катастрофічні наслідки січневих газових угод для українського народу», - підкреслив депутат.

За його словами, «незаперечним залишається той факт, що за 4 місяці 2009 року на внутрішньому ринку України було реалізовано близько 20 млрд. кубометрів газу і при цьому виручених коштів ледве вистачило, щоб розрахуватися з «Газпромом» за поставлені ним 5 млрд. кубометрів. Свідчення цьому - той факт, що з останнього платежу в розмірі 650 мільйонів доларів, проведеного на початку травня, 400 мільйонів доларів було одержано як аванс від «Газпрому» за транзит в останні місяці цього року, а ще 130 мільйонів - як черговий кредит українських державних банків. Таким чином, після підписання газових угод від 19 січня Україна фактично доплачує російській стороні за одержуваний від неї природний газ», - стверджує Ю.БОЙКО.

Крім того, за його словами, «незаперечним є той факт, що в НАК «Нафтогаз України» геть відсутні кошти для закупівлі газу на майбутній опалювальний сезон». Ю.БОЙКО вважає, що «наша країна ризикує залишитися без газу вже в листопаді-грудні 2009 року, коли обсягів прямого імпорту буде недостатньо для одночасного виконання зобов`язань перед європейськими споживачами і задоволення внутрішнього попиту. Саме для цього, до речі, й призначені запаси газу в ПСГ (підземних сховищах газу), і тому їх відсутність несе таку небезпеку для нашої країни».

Депутат заявляє, що уряд дотує НАК «Нафтогаз України», але компанія не має коштів на закупівлю газу.

«Накачування» «Нафтогазу України» державними коштами, котрі за останні 6 місяців склали близько 30 млрд. грн., важко назвати виходом із ситуації, що склалася. Аби приховати від українського народу реальну вартість газу, уряд ТИМОШЕНКО дотує його через бюджет, тобто за кошти тих же українських платників податків. Порочність цієї практики демонструє нинішня ситуація, коли навіть незважаючи на багатомільярдні дотації, НАК все одно не має коштів на закупівлю імпортного газу на найближчу зиму. Більше того, «Нафтогаз України» вже повністю вибрав кошти, які мав був одержати за транзит газу в 2009 році. Отримання нового авансу від російської сторони тільки продовжить агонію і погіршить становище держкомпанії і країни в цілому», - переконаний Ю.БОЙКО.

На його думку, заява О.ТУРЧИНОВА показує, що «уряд не тільки не віддає собі звіт у ситуації, що склалася, а й свідомо намагається її замовчати».

Депутат підкреслив, що «спроба перевести стрілки на політичних опонентів чи неугодних бізнесменів є візитною карткою Юлії ТИМОШЕНКО та її уряду. Така позиція абсурдна хоча б тому, що вже півтора року ні я, ні мої колеги з опозиції не беруть ніякої участі у виробленні та реалізації рішень виконавчої влади».

«Упевнений, що така політика, яку щодня пропонує українському народу Ю.ТИМОШЕНКО та її команда, не має перспектив і веде до катастрофи. На мою думку, вона одержить заслужену оцінку українських виборців. Рано чи пізно такі політики від БЮТ відійдуть у небуття», - резюмував Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 травня, заступник голови правління «Газпрому» Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що відсутність в України грошей на закачування природного газу в ПСГ може стати технологічною проблемою.

"Зараз ми стикаємося з необхідністю закачування в ПСГ (підземні сховища газу) України 19,5 млрд. кубічних метрів газу вартістю понад 4 млрд. дол. Україна через те, що знаходиться в кризовій ситуації, практично передбанкротній, судячи з усього, таких фінансових коштів немає. Кредитувати Україну, схоже, ніхто не поспішає, і це вже може перейти з комерційної проблеми в технологічну", - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

Пізніше перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що фінансовий стан НАК “Нафтогаз України” залишається стабільним, і ніяких передумов до виникнення чергової газової кризи у відносинах з Росією не існує.

За інформацією першого віце-прем`єра, відповідно до фінансової звітності, компанія за перший квартал 2009 року одержала чистий дохід у розмірі 32,1 млрд. грн., що втричі більше чистого доходу, одержаного за відповідний період 2008 року.

“Що стосується даних, на які посилається джерело в уряді РФ, - ми знаємо, що це так званий аналітичний центр, який контролюється представниками групи ФІРТАША-БОЙКА-ЛЬОВОЧКІНА. Ми розуміємо, що пан ФІРТАШ досі не може змиритися з тим, що корупційні схеми усунуто з газового ринку України. Але, запевняю вас, ніякі посягання і наклеп з боку “газових шахраїв”, а також “біснування” з боку деяких українських високопоставлених осіб не вплинуть на політику уряду в газовому секторі України і стабільність НАК “Нафтогаз України”, - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.