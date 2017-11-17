Кучма: усе, що відбувається на Донбасі, залежить від Бога і Путіна

Екс-президент України, представник України в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма заявив про відсутність точних даних щодо обміну заручниками до кінця поточного року. Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Коли 14 місяців поспіль у Мінську обговорюється проблема і жоден обмін не відбувся, це дійсно питання з питань. 14 місяців – жодної людини... Усе, що відбувається на Донбасі, і всі перспективи розвитку подій на Донбасі залежать від пана Бога і Путіна», – сказав Кучма.

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Він також додав, що Росія має намір зробити на Донбасі заморожений конфлікт. «Те, що пропонує Росія на лінії зіткнення, - це зробити новий кордон з Україною. І зробити щось на кшталт Придністров'я, знову один із заморожених конфліктів, але це буде набагато гірше, тому що Придністров'я не має кордону з Росією», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада президент РФ Володимир Путін заявив, що «зробить усе, що залежить від нього», щоб провести обмін полоненими з Україною.

«Я зроблю все, що від мене залежить, переговорю з керівництвом «Донецької республіки» і «Луганської республіки». Сподіваюся, що те, що ви пропонуєте, буде реалізовано якомога швидше», - сказав Путін, відповідаючи на прохання лідера руху «Український вибір» Віктора Медведчука сприяти обміну.

Медведчук попросив Путіна «звернутися» до лідерів російських бойовиків і провести перший етап обміну за формулою «всіх на всіх». За його словами, 380 осіб могли б повернутися додому: українська сторона готова звільнити 306 осіб, російські бойовики - 74 особи.

Після прохання Медведчука Путін провів телефонну розмову з ватажками російських бойовиків на Донбасі. «Керівники «ДНР» і «ЛНР» ініціативу підтримали, зазначивши, що ще належить додатково опрацювати це питання з представниками української сторони», - йшлося у повідомленні Кремля.

16 листопада член гуманітарної підгрупи ТКГ з урегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що бойовики підтверджують, що утримують 88 з 157 наявних у списках Служби безпеки України українських заручників.

Українська сторона в ТКГ з урегулювання конфлікту на Донбасі в Мінську неодноразово пропонувала обмін заручниками за формулою «313 на 88 осіб».