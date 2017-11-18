Україна і США в ООН проголосували проти резолюції Росії про "героїзацію нацизму"

Україна і Сполучені Штати Америки на засіданні Третього комітету Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй проголосували проти російського проекту резолюції про "боротьбу з героїзацією нацизму", який підтримали делегати 125 країн.

Як повідомляє Центр новин ООН, дві делегації - США і України - виступили проти, 51 країна утрималася. Серед тих, хто утримався - члени Європейського союзу, Австралія, Грузія і Туреччина.

У документі наголошується, що всі держави повинні заборонити будь-яке «вшанування нацистського режиму».

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Представник США безпосередньо перед голосуванням запропонував 20 поправок до проекту резолюції. Російська делегація як основний автор заявила, що ці пропозиції «мають відверто провокаційний характер, оскільки спрямовані на докорінну зміну суті і характеру ініціативи».

Представник РФ закликав всі делегації проголосувати проти поправок США. В результаті пропозиції Вашингтона було відхилено. За них проголосували тільки США, Ізраїль і Україна. Представники 81 делегації виступили проти поправок.

Директор департаменту з гуманітарного співробітництва та прав людини МЗС Росії Анатолій Вікторов, виступаючи в ході голосування щодо проекту резолюції, назвав «абсолютно неприпустимою героїзацію тих, хто причетний до злочинів нацизму, в тому числі відбілювання колишніх членів організації СС, включаючи підрозділи «Ваффен-СС». «Засуджуємо спроби підняти до рангу національних героїв і нібито героїв національно-визвольних рухів тих, хто воював проти антигітлерівської коаліції або співпрацював з нацистами», - сказав російський представник.

Пояснюючи свою позицію, представник України Ігор Єременко нагадав, що його країна зазнала величезних втрат в боротьбі з нацизмом: за час Другої світової війни загинуло понад 8 мільйонів українців. Але, на думку українського дипломата, «проект було внесено не заради боротьби з нацизмом, а для того, щоб спотворити висновки Нюрнберзького трибуналу».

Єременко заявив, що в Російській Федерації «на підйомі радикалізм, неонацизм і ксенофобія» і наголосив, що, пропонуючи припиняти нацизм, Росія сама вдається до подібних актів, продовжуючи окупацію території України.