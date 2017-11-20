У Білорусі радника українського посольства оголосили персоною нон грата за "координацію Шаройка"

У КДБ Білорусі заявляють, що «координацію розвідувальної діяльності» українського журналіста Павла Шаройка здійснював співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який діяв під прикриттям посади радника Посольства України в Білорусі. Про це повідомив представник КДБ Білорусі на брифінгу в Мінську, який транслював Національний прес-центр Республіки Білорусь.

«В результаті сам Шаройко визнав, що є співробітником кадрового апарату військової розвідки, який працює під прикриттям, а також своє військове звання - полковник. Підтвердив, що координацію його розвідувальної діяльності здійснював співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Ігор Скворцов, який діяв під прикриттям посади радника Посольства України в Білорусі. За діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, Скворцова оголошено персоною нон грата», - повідомив представник КДБ.

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«25 жовтня до Міністерства закордонних справ Республіки Білорусь направлено матеріали, що підтверджують протиправну діяльність спецслужб України проти нашої держави (Білорусі). За кілька годин про затримання українського розвідника зовнішньополітичним відомством проінформовано посла України в Республіки Білорусь», - сказав представник КДБ.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада стало відомо, що 25 жовтня в Мінську КДБ Білорусі затримав власного кореспондента «UA: Українське радіо» в Білорусі, колишнього власного кореспондента агентства УНІАН у Мінську, громадянина України Шаройка. За словами посла України в Білорусі Ігоря Кизима, Шаройка звинувачують у шпигунстві й утримують в слідчому ізоляторі КДБ Республіки Білорусь.