Жодних доказів: посол України відреагував на обвинувачення КДБ Білорусі щодо "шпигунської діяльності" Шаройка

Посол України Ігор Кизим відреагував на обвинувачення Комітету державної безпеки Білорусі щодо шпигунської діяльності затриманого українського журналіста Павла Шаройка. У коментарі білоруському виданню TUT.BY посол заявив, що правоохоронці не надали жодних доказів.

«Я уважно ознайомився з матеріалами брифінгу, проведеного КДБ. У мене виникає кілька питань. Що за агентурна мережа? Чому повідомляється лише про затримання Павла і неназваного білоруса? Якщо це мережа, то там має бути багато учасників. Друге - чому не представлені якісь докази - наприклад, фото- або відеоматеріали?»- сказав Кизим.

Дипломат розповів, що вранці 25 жовтня Шаройко заходив у посольство України - його дружина працює в дипломатичній місії вільнонайманою співробітницею. Потім журналіста затримали.

«Кажуть, взяли на гарячому - де кадри оперативної зйомки? Момент затримання?»- додав посол.

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Він також скептично поставився до інформації КДБ про те, що Шаройко дав свідчення.

«Вибачте, я не хочу коментувати роботу спецслужб. Я не знаю, як працюють спецслужби Білорусі, але я знаю, як вони працювали в радянські часи ... На наступній зустрічі консул уточнить у Павла всі деталі, і тоді можна буде говорити про те, як це визнання було зроблено», - зазначив Кизим.

Посол України також прокоментував зауваження офіційного представника КДБ про домовленість не розголошувати факт затримання Шаройка.

«Це не працює у випадку з журналістом. Адже кореспондент не може просто зникнути - його колеги, керівництво почнуть розшукувати людину. Щодо мого мовчання, то я щиро сподівався на те, що ця ситуація, це непорозуміння вирішиться», - пояснив дипломат.

Він також розповів, що українська сторона на прохання білоруської відкликала з Мінська першого секретаря посольства України Ігоря Скворцова. За словами посла, Скворцов покинув Білорусь після 25 жовтня, але конкретну дату не уточнив.

Найближчим часом посольство має намір працювати над тим, щоб до Павла Шаройка знову допустили консула і дружину журналіста.

«Ми вже зверталися з проханням пустити до нього дружину. Але нам сказали, що «в цьому немає необхідності», - доповнив посол.

Відповідаючи на запитання, чи могло затримання Шаройка стати однією з тем розмови президента Білорусі Олександра Лукашенка і президента України Петра Порошенка 2 листопада, Ігор Кизим зізнався, що не може цього виключати.

«Інформацію про Павла Шаройка я передав до МЗС України. Чи був повідомлений глава держави - не можу стверджувати або виключати», - сказав посол.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада стало відомо, що 25 жовтня в Мінську КДБ Білорусі затримав власного кореспондента «UA: Українське радіо» в Білорусі, колишнього власного кореспондента агентства УНІАН у Мінську, громадянина України Шаройка. За словами посла України в Білорусі Ігоря Кизима, Шаройка обвинувачують у шпигунстві і утримують у слідчому ізоляторі КДБ Республіки Білорусь.