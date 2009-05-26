Ющенко: хочеться свіжої крові у хорошому значенні цього слова

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив главі Секретаріату Президента Вірі УЛЬЯНЧЕНКО оптимізувати і оновити структуру Секретаріату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив журналістам на прес-конференції.

“Я доручив Вірі УЛЬЯНЧЕНКО змінити структуру Секретаріату Президента”, - сказав Президент, додавши, що структуру Секретаріату Президента слід оптимізувати з точки зору Конституції.

Президент підкреслив, що хотів би мати оновлений Секретаріат. Він сказав, що з цією метою дав доручення В.УЛЬЯНЧЕНКО організувати конкурс на заміщення посад в Секретаріаті.

На думку В.ЮЩЕНКА, на роботу в цей орган мають прийти молоді люди, які мають вищу освіту і мають амбіції працювати на українські інтереси.

“Хочеться свіжої крові у хорошому значенні цього слова”, - сказав В.ЮЩЕНКО.