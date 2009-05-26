Брифінг на тему порушення прав іноземних інвесторів у сфері грального бізнесу в Україні

28 травня в 12.00 в готелі «Haytt» (м. Київ, вул. Тарасової, 5) відбудеться брифінг для іноземних послів і консулів на тему порушення прав інвесторів у сфері грального бізнесу в Україні. Організатори брифінгу: Асоціація казино України, Асоціація працівників грального бізнесу, Союз підприємців грального бізнесу. Акредитація обов`язкова. Контактна особа: Наталія КУЗНЕЦОВА Моб. (067) 940-94-76

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