Брифінг на тему порушення прав іноземних інвесторів у сфері грального бізнесу в Україні
16:44, 26 травня 2009Політика
751 0
28 травня в 12.00 в готелі «Haytt» (м. Київ, вул. Тарасової, 5) відбудеться брифінг для іноземних послів і консулів на тему порушення прав інвесторів у сфері грального бізнесу в Україні.
Організатори брифінгу: Асоціація казино України, Асоціація працівників грального бізнесу, Союз підприємців грального бізнесу.
Акредитація обов`язкова.
Контактна особа: Наталія КУЗНЕЦОВА
Моб. (067) 940-94-76
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter