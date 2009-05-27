Ющенко відмінив свою заборону на приватизацію "Турбоатому"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 359/2009 зупинив дію свого попереднього указу № 1178/2008, що наклав заборону на приватизацію «Турбоатому», генеруючих компаній і ряду інших об`єктів.

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

Зокрема, указом № 1178/2008 відмінялося розпорядження Кабінету міністрів від 3 грудня №1517-р про включення до списку державних пакетів акцій, що приватизуються в 2009 році, ВАТ «Турбоатом», ВАТ «Дніпроенерго», ВАТ «Донбасенерго», ВАТ «Західенерго», ВАТ «Центренерго», ВАТ «Науково-дослідний і проектний-конструкторський інститут атомного і енергетичного насособудування», ВАТ «Науково-виробничий комплекс «Київський завод автоматики імені Г. І. Петровського», ВАТ “Феодосійська суднобудівна компанія «Море», ВАТ «Мукачевський завод «Точприлад», а також відмінялася підготовка до продажу в 2009 році Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд, Херсонського державного заводу «Паллада».