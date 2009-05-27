Долар на міжбанку пішов вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,6320/7,6770 грн./дол., до 11:00 ціни зросли до 7,6850/7,7000 грн./дол., а до 12:00 знизилися – 7,6780/7,6880 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Торги російським рублем стартували котируваннями 0,2443/0,2463 грн./рубль, до 11:00 ціни піднялися – 0,2460/0,2470 грн./рубль, а до 12:00 відкотилися – 0,2457/0,2465 грн./рубль.

На російському валютному ринку курс долар-рубль упав, і до 12:00 встановився на рівні 31,1840 рублів за долар (-0,3160).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3971/1,3973 дол./євро, продовжуючи змінюватися в досить вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6480/10,7040 грн./євро, до 11:00 ціни пішли вгору – 10,7190/10,7560 грн./євро, а до 12:00 знизилися – 10,7125/10,7305 грн./євро.