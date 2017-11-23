Медведчук розповів про "ключову" роль Порошенка при підготовці обміну полоненими

Роль президента України Петра Порошенка є "ключовою" у підготовці обміну полоненими з "ДНР" і "ЛНР".

Про це заявив лідер руху "Український вибір" Віктор Медведчук в інтерв'ю "Комсомольській правді в Україні", відповідаючи на запитання про роль президента у цьому питанні.

"Президент України бере безпосередню участь. Я виконую його доручення і погоджую всі питання – списки, умови обміну – тільки з ним, більше ні з ким. Всі інші служби виконують підготовчу роботу, а рішення приймає президент", - розповів Медведчук.

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Також він додав, що веде переговори керівництвом РФ і керівництвом невизнаних "республік" за дорученням Порошенка.

"Переговори щодо звільнення наших громадян – це стратегічно важливе державне завдання, яким керує безпосередньо президент України", - сказав Медведчук.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада президент Російської Федерації Володимир Путін заявив Медведчуку, що "зробить все від нього залежне", щоб провести обмін полоненими з Україною.

Після прохання Медведчука Путін провів телефонну розмову з ватажками російських бойовиків на Донбасі.

Українська сторона Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі в Мінську неодноразово пропонувала обмін заручниками за формулою «313 на 88 осіб».