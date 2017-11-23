Переворот в "ЛНР": в мережі показали Плотницького в аеропорту Москви (відео)
23:04, 23 листопада 2017Політика
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В аеропорту "Шереметьєво" у Москві Плоницького чекали два оперативники.
Ватажок "ЛНР" втік у Москву / фото ghall.com.ua
У мережі з'явилося відео, на якому показано ватажка бойовиків "ЛНР" Ігоря Теслярської в аеропорту.
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Про це повідомив російський письменник, який став заступником командира батальйону "ДНР" Захар Прилепін на своїй сторінці соцмережі "ВКонтакте", пише "Эхо Москвы".
За його словами, Плотницький прибув економ-класом з маленькою сумкою на плечі. "Все для нового життя", - написав Прилепін і додав, що в аеропорту "Шереметьєво" Плотницького чекали два оперативники.
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