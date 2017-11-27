У МЗС пояснили, чому не можна повертати Росію до ПАРЄ: вона не виконала жодної резолюції РЄ, ООН чи ОБСЄ

Міністерство закордонних справ України заявляє, що можливе повернення делегації Російської Федерації до сесійної зали Парламентської асамблеї Ради Європи без відновлення територіальної цілісності України та виведення російських військ суперечитиме міжнародному праву.

Про це речниця МЗС Мар'яна Беца написала у Twitter.

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"Повернення РФ в ПАРЄ без виправлення міжнародно-правових порушень, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ суперечить міжнародному праву", - наголосила Беца.

"РФ не виконала жодної резолюції в рамках РЄ. Жодної в рамках ООН чи ОБСЄ. У питанні виконання міжнародного права, цінностей не може бути компромісів", - заявила Беца.

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд у коментарі The Financial Times висловив занепокоєння, що Росія може піти з Ради Європи.

За словами Ягланда, Москва може залишити організацію, якщо її вимоги не будуть виконані, що в підсумку позбавить 140 млн росіян можливості звертатися до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі, де третина справ стосується РФ.

"Це дійсно буде дуже, дуже погано, якщо Росія вийде, тому що конвенція та суд є дуже важливими для російських громадян", - сказав Ягланд. "Це матиме негативні наслідки для Європи, тому що ми матимемо Європу без Росії. Це буде великим кроком назад для Європи", - наголосив він.

Ягланд відкинув чутки, що посадовці з Москви погрожували вийти з організації у приватних розмовах з ним. Але генеральний секретар РЄ попередив, що відмова сплачувати внески в бюджет організації або відмова виконувати рішення Європейського суду з прав людини може призвести до самостійного виходу РФ з організації або виходу за ініціативи інших держав.