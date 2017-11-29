Порошенко підписав закон про вихідний день в Україні 25 грудня
Закон набуде чинності на наступний день після опублікування.
Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України» щодо святкових і неробочих днів», в якому йдеться про запровадження святковим днем 25 грудня та скасування вихідного 2 травня.
Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №5496 на сайті парламенту.
Читайте такожРада 5 разів не змогла проголосувати за додатковий вихідний для українців
"29 листопада повернуто з підписом від Президента", - повідомляється на сайті ВР.
Закон набуде чинності на наступний день після його опублікування.
к повідомляв УНІАН, 16 листопада Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України» щодо святкових і неробочих днів».
Документом визначено, що відтепер не лише 7 січня, але й 25 грудня є святковим і неробочим днем. Крім того, депутати підтримали пропозицію Парубія про виключення 2 травня (Дня міжнародної солідарності трудящих) з переліку святкових та неробочих днів.