Засуджений в США за кіберзлочини син депутата Держдуми отримав ще 14 років ув'язнення
09:39, 01 грудня 2017Політика
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Новий термін Селезньов отримав за кібершахрайство на суму в розмірі $50 мільйонів і банківське шахрайство на $9 мільйонів за допомогою хакерських схем.
Відбувати два покарання Роман Селезньов буде паралельно / фото U.S. Attorney’s Office
Суд у США засудив ще до 14 років ув'язнення за кібершахрайство сина депутата російської Держдуми Валерія Селезньова Романа.
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Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мін'юсту США.
Згідно з інформацією, новий термін ув'язнення не додається до того, який був призначений Селезньову раніше, він буде відбувати покарання паралельно.
Також повідомляється, що новий термін Селезньов отримав за кібершахрайство на суму в розмірі $50 мільйонів і банківське шахрайство на $9 мільйонів за допомогою хакерських схем.
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