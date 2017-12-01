Засуджений в США за кіберзлочини син депутата Держдуми отримав ще 14 років ув'язнення

Суд у США засудив ще до 14 років ув'язнення за кібершахрайство сина депутата російської Держдуми Валерія Селезньова Романа.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мін'юсту США.

Згідно з інформацією, новий термін ув'язнення не додається до того, який був призначений Селезньову раніше, він буде відбувати покарання паралельно.

Також повідомляється, що новий термін Селезньов отримав за кібершахрайство на суму в розмірі $50 мільйонів і банківське шахрайство на $9 мільйонів за допомогою хакерських схем.