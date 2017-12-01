Обшуки у співробітників НАБУ і їхніх родичів провели з пошкодженням майна - Ситник

Обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і їхніх родичів у справі про корупцію в Державній міграційній службі супроводжувалися пошкодженням майна. Про це на брифінгу розповів директор НАБУ Артем Ситник.

Читайте такожСБУ зірвала усі операції агентів під прикриттям НАБУ — Ситник"Після цього (затримання агента НАБУ у справі про корупцію в Держміграції, - прим.) були проведені обшуки. Були проведені обшуки як у працівників НАБУ, так і у родичів. Обшуки супроводжувалися пошкодженням майна", - розповів Ситник.

Раніше в Генпрокуратурі заявили про обшуки "таємного офісу" НАБУ. За даними ГПУ, в ході обшуків в одному з приватних будинків Києва, який був так званим "таємним офісом" другого підрозділу НАБУ, зберігалися документи з грифом "таємно" і "цілком таємно", спеціальні засоби для прослуховування та паспорти іноземців.

Крім того, у ГПУ розповіли подробиці обшуку у агента НАБУ "Катерини".