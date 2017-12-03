США продовжують сприяти зміцненню оборонного потенціалу України - радник Трампа

Радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Герберт Макмастер наголошує, що США продовжують сприяти зміцненню оборонного потенціалу України.

Про це він сказав під час виступу в президентській бібліотеці Рональда Рейгана в рамках форуму з національної безпеки в Сімі-Валлі (штат Каліфорнія).

"Те, що ми продовжуємо робити, - це зміцнювати оборонний потенціал України. Усі знають, що це ґрунтується на нелетальній допомозі, але Україна є дуже спроможною, і Джон Абізейд (стратегічний радник високого рівня від США генерал Джон Абізейд - УНІАН) відіграє велику роль у цьому", - заявив Макмастер.

"Українці розпочали вживати значні зусилля щодо урядових реформ, але також зусилля щодо воєнних реформ, і я думаю, що це буде надзвичайно складно для російських маріонеток і Росії мати можливість досягти значних успіхів, якщо вони хочуть розширити територію, яку вони контролюють після вторгнення в Україну", - сказав радник Трампа.

Читайте такожАмериканська компанія налагодила продаж гранатометів Україні (відео)

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Конгрес США спрямував на підпис президенту США Трампу схвалений проект закону про оборонний бюджет, що передбачає надання Україні у 2018 році 350 мільйонів доларів на безпекову допомогу. Посольство України в США наголосило, що «проект закону санкціонує надання нашій державі летальних озброєнь оборонного характеру та суттєво розширює параметри підтримки України з боку Сполучених Штатів у безпековій та оборонній сферах».

«До документа включено положення, що дозволяють використання коштів оборонного бюджету США на потреби реабілітації у медичних установах Сполучених Штатів поранених українських військовослужбовців, навчання та підготовку українських медичних фахівців у цій сфері, а також для посилення спроможності Повітряних та Військово-морських сил нашої держави», - зауважили дипломати.

27 листопада спеціальний представник Держдепартаменту у справах України Курт Волкер заявив, що США не ухвалили жодного рішення щодо можливості надання зброї Україні. Проте 30 листопада речник Держдепартаменту США Хезер Науерт сказала, що у США не виключають можливість надання Україні оборонного озброєння.