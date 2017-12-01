У ГПУ вважають, що НАБУ створює видимість позитивної роботи

У Генеральній прокуратурі України заявляють, що НАБУ намагалася створити штучні умови для отримання хабара з метою подальшого позитивного висвітлення результатів роботи Антикорупційного бюро.

Про це повідомила прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган на сторінці в Facebook.

Як повідомляють у прокуратурі, 26 вересня до Служби безпеки України за власної ініціативи звернулася перший заступник голови Державної міграційної служби України із заявою про вчинення стосовно неї злочину - провокації підкупу.

Читайте такожПорошенко про конфлікти між правоохоронними органами: нагадують "латиноамериканський карнавал"

На підставі наявних матеріалів 27 вересня слідчі ГПУ внесли до ЄРДР відомості про вчинення злочину, СБУ невідкладно розпочала комплекс негласних слідчих (розшукових) дій.

Як розповіла Сарган, у ході оперативних дій було зафіксовано неодноразові факти відмови службовою особою ДМСУ про прийняття незаконних рішень щодо виготовлення документів.

"Як з’ясувалося в ході слідства, Тітєнков входив до складу організованої групи осіб, що сформувалася у вигляді так званого "таємного підрозділу" НАБУ під керівництвом колишнього працівника МВС України та з відома очільників антикорупційного бюро", - написала прес-секретар Генпрокурора.

"Метою діяльності організованої групи було штучне створення умов для одержання неправомірної вигоди службовими особами, їх незаконне притягнення до кримінальної відповідальності та дискредитація, а також подальше позитивне висвітлення результатів та здобутків НАБУ по боротьбі з корупцією", - додала Сарган.

За її словами, до складу даного об'єднання, в порушення Закону України, без конкурсу залучалися кадри з числа колишніх правоохоронців "з відповідними моральними якостями", які б сприяли їх участі "у протиправних акціях з провокації підкупу". Матеріальне забезпечення цих правоохоронців, а також їх так званих спецоперацій здійснювалось виключно за рахунок державних коштів.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України заявляє про викритий у приватному будинку «таємний офіс» Національного антикорупційного бюро України, де незаконно зберігалась документація із грифом «таємно».

Нагадаємо, 30 листопада в НАБУ заявили, що напередодні під час документування «одного з епізодів за участі першого заступника голови Державної міграційної служби оперативники СБУ під керівництвом прокурорів ГПУ незаконно затримали детектива Національного бюро, який працював під прикриттям».

За інформацією НАБУ, посадовець міграційної служби неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання «заохочення» у сумі 30 тис. доларів США - спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом - за надання посвідки на тимчасове проживання на території України.

Також у бюро наголосили, що з моменту початку спецоперації у квітні 2017 року задокументовано ще чимало фактів незаконної діяльності «організованого злочинного угруповання у складі нинішніх та колишніх працівників центрального апарату та територіальних підрозділів ДМСУ».

У НАБУ висловили переконання, що «має місце спланована диверсія» проти працівників бюро і САП, реалізована «СБУ та санкціонована генеральним прокурором України».

Своєю чергою, перший заступник голови ДМС Діна Пімахова заявила, що з власної ініціативи подала заяву до СБУ щодо пропозиції хабара. Вона повідомила, що чоловік, який назвався представником іноземної компанії, увійшов до неї в довіру і почав пропонувати вирішити питання щодо сприяння незаконній легалізації іноземців. Пімахова стверджує, що відмовила чоловіку, однак той продовжував пропонувати їй вирішити питання, натякаючи про грошову винагороду. Пімахова заявила, що після цього написала заяву в СБУ.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що агенту НАБУ оголосять про підозру за ст. 370 (провокація хабара) і ст. 369 (давання хабара) Кримінального кодексу України. На його думку, що працівники НАБУ вчинили провокацію проти чиновника міграційної служби.