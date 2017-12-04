"Не варто з негідників робити страждальців": Аваков відреагував на блокування телеканалу NewsОne

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав припинити блокування телеканалу NewsОne. Про це він заявив у мікроблозі Twitter сьогодні вранці.

Читайте також"Або у нас держпереворот, або незавершена революція": Савченко відзначилась неоднозначною заявою щодо Євромайдану (відео)

«Перше: Мураєв мерзотник і провокатор. Друге: звертаюся до протестувальниників - блокування NewsOne потрібно припинити - не варто з негідників робити страждальців. Третє: власникам і редакторам каналу варто припинити провокувати людей», - написав Аваков.

За його словами, Нацполіція ухвалить рішення щодо вищезгаданих пунктів у межах компетенції.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня на сайті телеканалу було розміщено повідомлення, що група невідомих людей у військовій формі заблокували вхід до приміщення телеканалу.

За словами активіста Олексія Середюка, NewsOne має змінити свою політику, і народний депутат України Євген Мураєв повинен вибачитися за висловлювання в програмі «Український формат», де він назвав Євромайдан «державним переворотом влади».

Середюк пообіцяв, що «подібні акції блокування роботи телеканалів проводитимуться на всіх ватних телеканалах країни».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що блокування NewsOne є прямим перешкоджанням журналістській діяльності та тиском на засоби масової інформації в країні.