Невідомі заблокували вхід у будівлю телеканалу NewsOne в Києві
17:49, 03 грудня 2017Інциденти
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Телеканал NewsOne заявляє про блокування каналу людьми у військовій формі.
Невідомі заблокували вхід у будівлю телеканалу NewsOne в Києві / скрін відео
Невідомі заблокували будівлю телеканалу NewsOne, в редакції вважають, що там готуються провокації, мета яких невідома.
«До території каналу під'їхала вантажівка з мішками, вміст яких невідомий. Люди, які називають себе активістами, відмовляються давати коментарі і не кажуть, з якою метою вхід і вихід до каналу заблокували. В'їзд до каналу заблоковано колючим дротом», - йдеться в повідомленні.
Журналісти просять правоохоронні органи звернути увагу на подію.
«Редакція каналу NewsOne пов'язує події з тим, що це єдиний канал, який транслює «марш за імпічмент», організований Михеїлом Саакашвілі», - наголошується в повідомленні.
Зазначається, що невідомі одягнені у військову форму.
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