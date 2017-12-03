Невідомі заблокували вхід у будівлю телеканалу NewsOne в Києві

Невідомі заблокували будівлю телеканалу NewsOne, в редакції вважають, що там готуються провокації, мета яких невідома.

«До території каналу під'їхала вантажівка з мішками, вміст яких невідомий. Люди, які називають себе активістами, відмовляються давати коментарі і не кажуть, з якою метою вхід і вихід до каналу заблокували. В'їзд до каналу заблоковано колючим дротом», - йдеться в повідомленні.

Журналісти просять правоохоронні органи звернути увагу на подію.

«Редакція каналу NewsOne пов'язує події з тим, що це єдиний канал, який транслює «марш за імпічмент», організований Михеїлом Саакашвілі», - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що невідомі одягнені у військову форму.