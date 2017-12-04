Засідання Комісії Україна-НАТО відбудеться вже найближчим часом – генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що співробітництво альянсу з Україною є міцним, а засідання Комісії Україна-НАТО відбудеться вже найближчим часом.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він повідомив у понеділок в штаб-квартирі альянсу напередодні дводенного засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яке відбудеться 5-6 грудня в Брюсселі, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо відсутності на порядку денному засідання Комісії Україна-НАТО.

«Північно-Атлантична Рада нещодавно (у липні 2017 року) відвідувала Київ, там у нас було засідання Комісії Україна-НАТО. У нас є багато зустрічей на різних рівнях, скоро тут, в НАТО у нас буде засідання Комісії Україна-НАТО. Таким чином, діалог продовжується, наше партнерство міцне, і ми, союзники по НАТО, надаємо Україні підтримку у багатьох сферах», - сказав Столтенберг.

При цьому генсек альянсу запевнив, що співробітництво НАТО з Україною «дуже тісне, і ми продовжуємо його посилювати».

Як повідомлялося раніше, керівництво Угорщини заявило про блокування подальшої європейської та євроатлантичної інтеграції України через закон про освіту і, зокрема, блокування засідань Комісії Україна-НАТО на рівні, вищому за рівень послів.