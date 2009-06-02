У БЮТ знають, що Ющенко готує укази у відповідь ширці

Народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО заявляє, що в разі створення широкої коаліції Президент України Віктор ЮЩЕНКО одразу оголосить дострокові вибори до Верховної Ради та глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Сьогодні до мене надійшла інформація про те, що уже заготовлені, якщо коаліція створиться, в Секретаріаті Президента два проекти указів: перший указ про дострокові парламентські вибори, а другий - про президентські», - сказав С.МІЩЕНКО.

Він зауважив, що широку коаліцію потрібно було створювати набагато раніше, оскільки зараз Президент докладе всіх зусиль, щоб не допустити внесення змін до Конституції.

За словами депутата, якщо ці два укази з’являться, то потрібно буде звернутися до Конституційного Суду, щоб визнати ці укази неконституційними.

«А це час, і поки ми їх визнаємо неконституційними, пройде два місяці», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО припустив, що 2 червня у Верховній Раді України буде оголошено про створення коаліції Партії регіонів і БЮТ.

В.ЮЩЕНКО заявив, що справжньою метою створення нової коаліції є внесення змін до Конституції України, зокрема, скасування прямих виборів Президента. На переконання Президента, у разі ухвалення такого рішення, його можна буде назвати не інакше як конституційний переворот.