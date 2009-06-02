Ющенко заявляє, що не допустить обрання Президента парламентом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не допустить обрання глави держави Верховною Радою.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.

За словами В.ЮЩЕНКА, перед ним не стоїть завдання не допустити створення широкої коаліції з Партією регіонів та БЮТ. Він зазначив, що це виключно справа парламентаріїв. Водночас його турбує мета створення такої коаліції. «Очевидно, що такий спосіб формування коаліції засвідчує, що мова не йде про добрі справи, мова не йде, як принести стабільність в цю країну, мова йде, як розділити країну до 2015-2020 року на двох», - сказав Президент.

Він підкреслив, що це означатиме відмову від демократії, відмова від європейського вибору країни. «Це злочин проти свободи, проти демократії», - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що це схоже на державний заколот.

За його словами, це має стосуватися кожної людини, і громадяни України не можуть бути осторонь цих процесів, вони мають сказати своє слово, в тому числі і через Всеукраїнський референдум, навіть якщо він носитиме лише рекомендаційний характер.

«Якщо нація допустить такий сценарій - це найкоротша дорога до втрати української незалежності, бо з такою владою дорога тільки одна – стати колонією, периферією», - сказав Президент.