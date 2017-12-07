Швеція підтримує український варіант розміщення миротворців на Донбасі

Міністр закордонних справ Королівства Швеція Маргот Вальстрьом заявляє, що її країна підтримує ініціативу з розміщення миротворців на Донбасі для відновлення територіальної цілісності України.

Про це вона сказала під час виступу в рамках 24-го засідання Ради міністрів ОБСЄ у Відні, що транслювався на сайті організації.

Вона наголосила, що міжнародний порядок було вибудовано спільними зусиллями.

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"У Гельсінки, Парижі та інших містах ми погодилися підтримувати комплекс фундаментальних принципів. Ми погодилися, що не може бути безпеки між країнами без дотримання прав людини в самих країнах. Ми погодилися вимагати один від одного підзвітності для того, щоб дотримуватися і зберігати ці принципи, але сьогодні ми бачимо серйозні виклики тому, щодо чого ми погодилися. Погіршення ситуації з правами людини у регіоні, тривалі конфлікти у Грузії, Молдові та Нагірному Карабасі, і не меншою мірою російська агресія, яку ви можете бачити в Україні. Її незаконна анексія Криму та її безпосередня участь у дестабілізаційних військових діях на сході України", - заявила Вальстрьом.

Вона сказала, що розповіді кримських татар про їхні страждання в окупованому Криму свідчать про термінову необхідність реагування на ситуацію.

"Як (непостійний) член Ради безпеки ООН, Швеція вітатиме практично здійсненну місію ООН, яка сприятиме відновленню територіальної цілісності України", - заявила глава МЗС.

Також вона відзначила, що ця місія повинна розміщуватися на неконтрольованій сьогодні урядом України ділянці українсько-російського кордону на Донбасі.

"І ми співпрацюємо з нашими партнерами та союзниками, щоб побачити, яким чином цього можна досягнути", - сказала Вальстрьом.

Також, як повідомляє прес-служба МЗС України, сьогодні у Відні міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з Вальстрьом.

Головними темами розмови стали питання підтримки Швецією, яка залишатиметься непостійним членом РБ ООН у 2018 року, ініціатив України, зокрема у питанні розгортання миротворчої місії ООН на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою Україною ділянкою українсько-російського кордону.

Співрозмовники погодилися з необхідністю використання міжнародних санкцій проти РФ до припинення Росією окупації українських територій, а також щодо несвоєчасності будь-яких ініціатив, спрямованих на відновлення права голосу російської делегації в ПАРЄ без виконання Росією усіх ухвалених протягом 2014-2016 років Асамблеєю резолюцій та рішень на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.