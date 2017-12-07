На суді у справі про держзраду Януковича допитають Порошенка

Колегія суддів Оболонського райсуду Києва частково задовольнила клопотання військових прокурорів про допит низки свідків у кримінальному провадженні про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, зокрема буде допитано нинішнього президента Петра Порошенка.

Читайте такожПрокурори просять викликати Парубія на засідання у справі про держзраду Януковича Як передає кореспондент УНІАН, головуючий у справі суддя Владислав Дев’ятко пояснив, чому не затвердив весь список запропонованих прокуратурою свідків обвинувачення.

Він зауважив, що суд, дещо скоротивши перелік свідків, керувався дотриманням розумних термінів судового слідства, зокрема і щодо допиту свідків, а також тим, що деякі свідки з цього переліку вже були допитані в інших епізодах справи.

“Клопотання задоволено частково, оскільки суд повинен враховувати не лише право сторони обвинувачення на доведення тих чи інших обставин, на які є посилання в обвинуваченні, але й враховувати розумні строки розгляду справи. Також суд врахував позицію захисника, який вказав суду, що одні й ті ж самі свідки, які були заявлені стороною обвинувачення, сторона просить допитати з приводу одних й тих самих обставин”, - сказав Дев’ятко.

Водночас він додав, що якщо прокурори обґрунтують необхідність допиту тих свідків, яких суд відмовився викликати на допити, то суд повернеться до розгляду цього питання.

Також Дев’ятко зауважив, що допит свідків планується розпочати у другій половині дня 11 грудня, оскільки у першій половині суд розглядатиме докази невинуватості Януковича, які надасть адвокат Ігор Ляшенко.

Своєю чергою прокурор Руслан Кравченко погодився з таким порядком проведення засідання 11 грудня, зазначивши, що допит першого свідка розпочнеться о 14.00, другого - о 16.00.

Після цього Дев’ятко оголосив перерву у судовому засіданні до 10.00 11 грудня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Оболонського райсуду Києва прокурор Руслан Кравченко наполягав на виклику як свідків з боку сторони обвинувачення понад 100 осіб, серед яких багато нинішніх та колишніх високопосадовців, зокрема секретар РНБО Олександр Турчинов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.