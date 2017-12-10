Мати Саакашвілі: готова приїхати до України, коли буде потрібно

Мати екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Гіулі Аласанія вважає, що її сина затримали незаконно. Про це повідомляє грузинське видання InterPressNews.

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"Його утримання під вартою абсолютно незаконно", - заявила Аласанія. За її словами, після першої спроби затримання Саакашвілі сильно застудився, у нього може бути запалення легенів.

При цьому Аласанія підкреслила, що готова приїхати в Україну тільки тоді, коли це буде необхідно, і її про це попросять.

"За своєю ініціативою я не поїду, щоб не перешкодити. Як потрібно, так буду діяти", – зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 грудня Саакашвілі затримали і доставили до слідчого ізолятора СБУ. Прокурори будуть просити суд обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носіння електронного браслета.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч. 1 ст. 15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (два або більше) (ч. 2 ст. 28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності (ч. 2 ст. 256).

Генпрокурор Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка припинення їх кримінального переслідування. Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.