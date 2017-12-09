Колишня партія Саакашвілі в Грузії вимагає його звільнення

Грузинська колишня правляча, а нині опозиційна партія "Єдиний національний рух" починає збір підписів під вимогою до влади України і Грузії про припинення політичного переслідування екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі, пише "Грузия Online".

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"Ми починаємо збирати підписи громадян, щоб зупинити політичне переслідування Михайла Саакашвілі. Свободу Михайлу Саакашвілі та всім політичним в'язням!", — наголошується в ньому. Партія попереджає, що якщо їхня вимога не буде почута, грузинська влада "отримає громадянський протест в масштабах всієї країни".

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 грудня Саакашвілі затримали і доставили до слідчого ізолятора СБУ. Прокурори будуть просити суд обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носіння електронного браслета. Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч. 1 ст. 15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (два або більше) (ч. 2 ст. 28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності (ч. 2 ст. 256).

Генпрокурор Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка припинення їх кримінального переслідування. Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.