Міністерство оборони РФ вирішило відновити історичну справедливість, і оголосили "дійсного" винуватця початку другої світової війни. На думку військового відомства, у всьому винна Польща, яка відмовилася виконати в 1939 році обгрунтовані вимоги третього рейху, і Німеччині довелося відновлювати справедливість. Про це пише сьогодні газета «Время новостей», з посиланням на офіційний сайт міністерства оборони. Там з`явився цей вражаючий текст в розділі «Історія проти брехні і фальсифікацій». Його автор - кандидат історичних наук, полковник Сергій Ковальов. У своїй роботі він повідомляє, що Німеччина цілком обгрунтовано відреагувала на відмову Польщі включити місто Данциг до складу третього Рейху і на заборону будівництва дороги через всю країну до Східної Прусії. На думку автора, Варшаву просто підвели непомірні політичні амбіції і необгрунтовані ілюзії. На цьому фоні підписання СРСР і Німеччиною пакту про ненапад вважається необхідністю, а введення радянських військ до східної Європи - заходами щодо зміцнення кордонів.

Додамо, що у ФРН заперечення головної ролі німців в розв`язуванні Другої світової війни переслідується згідно із законом. Цим займається спеціальне відомство з захисту конституції.

Эхо Москвы