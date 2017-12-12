В НАБУ заперечили вилучення в Мін'юсті документів щодо позову проти "Роснефти"

Інформація щодо можливого вилучення детективами НАБУ оригіналів документів, які, за словами міністра юстиції України Павла Петренка, мають значення у позові проти «Роснефти» до Європейського суду з прав людини, не відповідає дійсності. Про це йдеться в заяві НАБУ.

"Ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 23.11.2017 про тимчасовий доступ до документів передбачено можливість вилучати ті нормативно-правові, розпорядчі, організаційні, фінансово-господарські документи, заяви, довідки тощо, які мають відношення виключно до предмету розслідуваного детективами Національного Бюро у кримінальному провадженні. Наголошуємо, детективи НАБУ не вилучали і не намагалися вилучити в Міністерстві юстиції України документи, на які Європейським судом з прав людини накладено гриф «конфіденційно", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що невідкладний обшук службового кабінету № 413 Міністерства юстиції України, проведений детективами НАБУ, був обумовлений необхідністю реагування на отриману в установленому законом порядку інформацію про факт знищення та приховування документів, які виступають речовими доказами у кримінальному провадженні, та які на виконання ухвали слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва від 23.11.2017 повинні були бути видані Мін'юстом детективам НАБУ для здійснення тимчасового доступу до них та виїмки.

Читайте також"Жертвою буде вся країна": Холодницький не виключає початку "війни" між НАБУ та ГПУ (відео)

"Законність невідкладного обшуку, відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 та ст. 234 КПК України підтверджена ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва від 08.12.2017. З урахуванням вказаного, наголошуємо, що усі дії працівників Національного антикорупційного бюро України здійснюються виключно в межах компетенції, у відповідності з чинним законодавством та під процесуальним керівництвом прокурорів САП", - додали у відомстві.

Раніше Петренко заявив, що Міністерство юстиції планувало подати до 19 грудня позов в Європейський суд з прав людини проти "Роснефти", щодо заподіяння шкоди українській державі, але така ініціатива під загрозою через проведений обшук НАБУ.