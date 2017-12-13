Понад 1200 допитаних свідків і жодної підозри: СБУ запевнила, що розслідує замах на Шокіна

СБУ продовжує розслідувати замах на колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна, проте підстав для повідомлення кому-небудь підозри на сьогодні немає. Про це йдеться у сьогоднішній відповіді Управління взаємодії із ЗМІ та громадськістю СБУ на запит УНІАН від 22 листопада 2017 року.

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"Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження за фактом здійснення 02.11.2015 року пострілів у вікно робочого кабінету Шокіна В.М., розташованого в адміністративній будівлі Генеральної прокуратури України (м. Київ, вул. Різницька, 13/15), за ознаками злочину, передбаченого ст. 112 (“Посягання на життя державного чи громадського діяча”) Кримінального кодексу України", - йдеться у відповіді.

В СБУ повідомили, що в рамках розслідування кримінального провадження проведено огляди місця події та приміщень, 8 слідчих експериментів, 12 судових експертиз (трасологічних, балістичних, металів і сплавів, автотехнічних) допитано понад 1200 свідків.

У спецслужбі додали, що "триває досудове розслідування та вживаються всі передбачені чинним законодавством заходи, спрямовані на встановлення особи (осіб), яка вчинила злочин. Станом на 13.12.2017 року підстави для повідомлення про підозру відсутні".

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада 2015 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив про скоєння замаху на тодішнього генпрокурора Шокіна. Як сказав Матіос, відкрито кримінальне провадження за ст. 112 Кримінального кодексу України (замах на державного діяча).

За інформацією правоохоронців, робочий кабінет Шокіна було обстріляно 2 листопада 2015 року близько 22.00. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

1 грудня 2016 року керівник Головного слідчого управління Служби безпеки України Григорій Остафійчук повідомив, що у справі про замах на Шокіна на сьогодні підозрюваних немає. “Допитано понад тисячу людей, проведено ряд експертиз - трасологічних, балістичних та інших. На жаль, підозру нікому повідомляти”, - сказав він.

За словами Остафійчука, слідство проаналізувало записи з відеокамер у Печерському районі столиці, але їхня низька якість не дозволяє ідентифікувати автомобілі. Тому, додав він, слідство в усіх областях країни перевіряє на можливу причетність до цього злочину власників автомобілів марки Toyota Land Cruiser 200 чорного кольору. «Можливо, ми зараз робимо дурну роботу, але опрацьовуємо всіх, а це тисячі людей, які є власниками двохсотих «Тойота Ленд Крузер» чорного кольору», - сказав Остафійчук.

Він пояснив, що, оскільки справа є фактовою, то терміни досудового слідства не обмежені одним роком.

Нагадаємо, УНІАН неодноразово відправляв до СБУ запити щодо стадії розслідування справи Шокіна. У відомстві на запити не відповідали. Через два роки після замаху на генпрокурора кореспонденти УНІАН вирішили подивитися, чим займається в своєму робочому кабінеті нинішній генпрокурор - Луценко, озброївшись новітніми тепловізором останньої моделі.