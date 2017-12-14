Путін визнав США повноцінним учасником переговорів щодо Донбасу

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Сполучені Штати Америки є повноцінними учасниками переговорного процесу щодо України.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін заявив на прес-конференції в Москві.

«Сполучені Штати, по суті, є повноцінними і повноправними учасниками процесу врегулювання (ситуації на Донбасі), незалежно від того, перебувають вони в рамках «нормандського формату» чи ні. Вони дуже глибоко залучені й у курсі всіх подій, що відбуваються там», - сказав Путін.

При цьому він заявив, що не проти включення США в «нормандський формат», але таке рішення залежить не від РФ.