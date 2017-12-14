Путін визнав США повноцінним учасником переговорів щодо Донбасу
13:55, 14 грудня 2017Політика
1182 1
Путін заявив, що не проти включення США в «нормандський формат», але таке рішення залежить не від РФ.
Володимир Путін на прес-конференції 14 грудня / фото REUTERS
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Сполучені Штати Америки є повноцінними учасниками переговорного процесу щодо України.
Читайте такожУ Кремлі заявили про розбіжності і відсутність консенсусу щодо миротворців на Донбасі
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін заявив на прес-конференції в Москві.
«Сполучені Штати, по суті, є повноцінними і повноправними учасниками процесу врегулювання (ситуації на Донбасі), незалежно від того, перебувають вони в рамках «нормандського формату» чи ні. Вони дуже глибоко залучені й у курсі всіх подій, що відбуваються там», - сказав Путін.
При цьому він заявив, що не проти включення США в «нормандський формат», але таке рішення залежить не від РФ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Передвиборча прес-конференція Путіна