"Це провокація!": питання українського журналіста на прес-конференції Путіна розлютило зал (відео)

Запитання кореспондента УНІАН Романа Цимбалюка на прес-конференції президента РФ Володимира Путіна зустріли вигуками "Провокація!".

Путін попросив аудиторію заспокоїтися й дати українському журналісту закінчити своє запитання. Так, Цимбалюк заговорив про військових РФ на сході України й позицію президента РФ щодо Донбасу.

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"Ви не хочете влаштувати обмін полонених росіян на тих, хто заарештований і посаджений у Росії?" – запитав кореспондент УНІАН.

Ці висловлювання Цимбалюка викликали обурення в залі, повному пропагандистів: "Це не питання! Це провокація!".

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що ментально Башкирія близька до України, оскільки кореспондент УНІАН у Москві розмовляє російською без акценту.