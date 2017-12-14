Прем'єр Нідерландів оцінив ймовірність продовження санкцій ЄС проти Росії "цього вечора"

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважає, що лідери ЄС сьогодні на саміті ухвалять рішення про продовження чинності економічних санкцій, запроваджених Євросоюзом проти Росії через її агресію щодо України.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це Рютте сказав сьогодні у Брюсселі перед початком дводенного саміту ЄС, відповідаючи на запитання журналістів.

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«Я думаю, що цього вечора ми їх продовжимо», - зазначив Рютте.

Санкції пов’язані з виконанням Росією Мінських домовленостей.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня європейський дипломат повідомив кореспондента агентства, що ввечері у перший день саміту ЄС лідери країн та урядів спільноти планують ухвалити політичне рішення щодо продовження секторальних санкцій проти Росії, щоб наступного тижня це рішення було проведено юридично за письмовою процедуру.

Перед цим учасники саміту заслухають інформацію канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона про виконання сторонами Мінських домовленостей.

У 2014 року ЄС запровадив проти РФ економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки. У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов’язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність цих санкцій на півроку. Термін дії існуючих обмежувальних заходів спливає 31 січня 2018 року.