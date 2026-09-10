Уряд готує підтримку бізнесу на тлі посилення російських атак

Бізнесу дали три місяці для облаштування укриттів або безпечних просторів у місцях надання послуг.

Уряд готує програму пільгового кредитування бізнесу на поповнення обігових коштів на суму до 1 мільярда гривень для одного підприємства або групи підприємств. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, держава компенсуватиме 5% від ринкової ставки за такими кредитами. Отримані кошти, зокрема, можна буде спрямовувати на закупівлю товарів.

"Російський терор українського бізнесу та цивільної інфраструктури стрімко зростає. Ми маємо реагувати й діяти на випередження", – зазначив Корецький.

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Він пояснив, що заходи покликані забезпечити безперебійне постачання українцям продуктів харчування, ліків та інших необхідних товарів.

Крім того, уряд планує спростити доступ підприємців до державних активів. Бізнес матиме першочергове право орендувати майно, яке Фонд державного майна виставляє на аукціони. За словами прем’єра, це необхідно, оскільки після ударів по виробничих цехах, складах чи офісах компаніям потрібно швидко знаходити нові приміщення та відновлювати роботу.

Окремий блок заходів стосується роботи бізнесу під час повітряних тривог. Уряд ухвалив відповідні рекомендації з урахуванням диференційованого оповіщення.

"Якщо бізнес зупинятиметься щоразу, коли лунає сирена, ми втрачаємо робочі місця, податки й саму здатність країни забезпечувати людей необхідним", – сказав Корецький.

Водночас рекомендації передбачають обов’язковий безпековий компонент. Бізнесу дали три місяці для облаштування укриттів або безпечних просторів у місцях надання послуг.

Удари РФ по українському бізнесу – головні новини

Видання The Economist писало, що Росія завдає системних ударів по цивільній логістиці України, що вже призвело до порожніх полиць у супермаркетах Києва – вперше з початку повномасштабної війни.

У серпні НБУ звернувся до банків з рекомендаціями підтримати підприємства реального сектору, які постраждали внаслідок російських ударів.

У своюб чергу Державна податкова служба підготувала комплекс заходів, які мають спростити адміністрування податків для підприємств, що зазнали пошкоджень або втрат через російські обстріли.

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