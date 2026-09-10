У Путіна відреагували на ідею енергетичного перемир’я з Україною

Пєсков заявив, що Абу-Дабі буде на порядку денному як місце проведення тристоронніх переговорів щодо врегулювання війни.

Енергетичне перемир’я з Україною наразі предметно не обговорюється. Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ.

За словами Пєскова, Росія завдає ударів по цілях в Україні у відповідь на українські удари по території РФ. Також він заявив, що для України ситуація на землі нібито "стає дедалі гіршою".

"Київ зараз пропонує не довгострокове врегулювання, а перемир’я в тій сфері, яка є для них ахіллесовою п’ятою – в енергетиці", – сказав прессекретар Володимира Путіна.

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Крім того, Пєсков заявив, що Абу-Дабі буде на порядку денному як місце проведення тристоронніх переговорів щодо врегулювання війни. Однак, за його словами, це можливо лише тоді, коли справа дійде до предметного обговорення.

Також прессекретар Путіна запевнив, що для РФ "мирне врегулювання є пріоритетним". Він додав, що поки що таких можливостей немає, що нібито "змушує" Кремль продовжувати війну.

"Умови Росії щодо припинення конфлікту в Україні не змінилися і добре відомі", – заявив Пєсков.

У Кремлі очікують на відновлення тристоронніх мирних переговорів

Раніше прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі очікують на відновлення тристоронніх мирних переговорів з Україною та США "у найближчій перспективі".

Водночас Пєсков зазначив, що чіткої "дорожньої карти" мирного врегулювання війни з Україною, про складання якої раніше заявив держсекретар США Марко Рубіо, поки що немає.

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