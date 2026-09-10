Росія вперше продала новий легкий штурмовик

Як-130М можна вважати однією з головних авіаційних новинок російського ОПК.

Росія уклала перший експортний контракт на постачання навчально-бойових літаків Як-130М. Про це повідомляє "Ростех".

"Перший експортний контракт на постачання навчально-бойових літаків Як-130М уже укладено", – пише російська корпорація у своєму Telegram-каналі.

За словами генерального директора "Рособоронекспорту" Олександра Міхєєва, контракт передбачає постачання понад 10 літаків. Хто саме купив Як-130М, невідомо.

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Раніше російські ЗМІ писали, що літак викликав інтерес з боку країн Азії та Африки. З'являлася непідтверджена інформація, що першим замовником Як-130М може стати В’єтнам.

Для просування машини на міжнародному ринку Росія привезла її на авіаційно-космічний салон El Alamein International Airshow 2026, який проходить з 8 по 10 вересня. Окрім Як-130М там можна побачити й інші зразки російської авіатехніки, зокрема винищувач Су-57.

Довідка УНІАН. Перший політ Як-130М відбувся у червні 2026 року. Його нерідко позиціонують як навчально-бойовий, однак де-факто це повноцінний легкий штурмовик і винищувач, який може збивати БпЛА.

На відміну від простої базової версії він отримав просунуту авіоніку.

Літак оснащений радаром з АФАР і розширеним арсеналом озброєння класів "повітря–повітря" та "повітря–поверхня". Як-130М має оптико-лазерну теплотелевізійну систему СОЛТ-130К, бортовий комплекс оборони "Президент-С130" та комплекс засобів зв’язку КСС-130.

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Росія також продовжує активно розвивати програму свого винищувача "п’ятого покоління" Су-57. У травні 2026 року вперше здійснив політ прототип його двомісної модифікації, що отримала позначення Су-57Д.

Очікується, що нову версію будуть використовувати для підготовки пілотів, виконання функцій повітряного командного пункту та управління важкими БпЛА. Крім того, Москва розглядає Су-57Д як потенційний продукт для міжнародного ринку.

Паралельно Росія продовжує роботу над ще одним проєктом винищувача нового покоління – легким одномоторним Су-75 Checkmate.

Як у червні повідомляв УНІАН, російська сторона вже будує дослідний зразок цього літака. На відміну від важчого Су-57, Checkmate розробляється як одномоторна машина, яку Москва позиціонує насамперед як експортний продукт.

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