'Нема виходу': командувач Нацгвардії пояснив, чому бійці місяцями сидять без ротацій

Нині через війну дронів треба обирати належний момент для заміни військових на позиціях, аби не було втрат серед особового складу українських захисників.

Збереження життів українських бійців є ключовим завданням військового командування, а тому ротації військових на лінії бойового зіткнення не завжди відбуваються швидко. Про це командувач Національної гвардії України Олександр Півненко сказав в інтерв’ю для видання "Лівий берег".

Він пояснив, що інколи ротації затримуються через безпековий фактор, і військові триваий час перебувають на лінії бойового зіткнення.

"Їх не міняють, тому що, якщо ми їх виведемо - ми їх втратимо", - наголосив Півненко.

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Як пояснив командувач Нацгвардії, російські окупанти дуже сильно контролюють усі дороги дронами. Тож для проведення ротації треба ловити безпечний момент.

"Ми чекаємо або погану погоду [дощ, туман], або якісь можливості [для виведення - УНІАН]", - додав Півненко.

Водночас, він погоджується, що одні і ті ж самі військові не можуть довго перебувати на позиції.

"Але, інколи іншого виходу немає. Розумієте? Немає виходу, тому що є такі населені пункти і є такі території, там де не так просто це зробити – просто ротацію провести. Десь ми плануємо. Насправді, у нас не так багато таких позицій, але це такі важкі напрямки, де противник дуже сконцентрований. Там три армії наступають. І там просто кишить "Рубікон" з їх дронами", - наголосив Півненко.

Таким чином, просто так українських захисників з позицій не виводять, аби їх не втратити.

Командувач додав, що війна дронів все змінила, і зокрема, пересування на фронті.

Труднощі з ротаціями

Як повідомляв УНІАН, раніше колишній Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також скаржився на труднощі із проведенням ротацій. Він пояснював, що процес ротації - заміни на позиціях військовослужбовців - став такою ж військовою операцією, як і наступ, тому до цього треба ретельно готуватися.

В середині липня Сирський повідомляв, що на усю лінію фронту налічується близько 20 українських військових, які залишаються на позиції понад 200 діб поспіль. За словами Сирського, більш-менш своєчасно ротації вдається проводити у 72% випадків.

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