'Врахуємо поганий досвід': Півненко розкрив, як Україна готується до нової навали росіян

Українські захисники мають намір знищувати нові російські угрупування ще на підходах до державного кордону.

Російську Федерацію нова хвиля мобілізації населення на війну проти України не врятує. Потенційних мобілізованих військових чекає швидка "утилізація". Про це командувач Національної гвардії України Олександр Півненко сказав в інтерв’ю для видання Лівий берег.

У контексті повідомлень про наміри РФ спробувати піти в наступ на Київ у нього запитали про плани російських загарбників провести нову мобілізацію після парламентських виборів у вересні.

"Я чув про цю історію [підготовка про мобілізацію в РФ - УНІАН]. Готуємося. Робимо з полків бригади. Підтягуємо туди свої сили, дрони, робимо нові екіпажі на тому напрямку", - сказав Півненко.

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За його словами, це робиться для того, аби не повторювати того, що раніше сталося на Харківщині, коли на цьому напрямку було втрачено увагу, через що загарбникам вдалося зайняти певну територію.

"Зараз ми за цю територію воюємо", - сказав Півненко.

Цей випадок на Харківщині він назвав "поганим досвідом":

"Тут цього не треба допускати. Треба їх знищувати за кордоном. От тільки вони підходять – там їх знищувати дронами і не давати противнику зайти. Як ми це робимо на Покровському напрямку".

Він додав, що треба бути постійно обізнаним. Якщо буде помічене російське угрупування, дуже швидко будуть підтягнуті пілоти дронів, а потім діяти залежно від ситуації.

"Я не думаю, що там буде таке угрупування серйозніше, що підуть тисячі танків і тому подібне. Це все – немає таких сил", - наголосив Півненко.

При цьому, на його переконання, росіян не врятує додаткова мобілізація умовно в 300 тисяч осіб:

"Ми їх швидко – за вісім місяців ця кількість зникне… Утилізуємо".

Окремо командувач сказав, що за першу половину цього року кількість екіпажів дронів було збільшено вдвічі. Відповідно, збільшено вдвічі кількість засобів, які витрачаються.

"Ми плануємо, що до кінця року ми ще збільшимось на 50%", - підкреслив Півненко.

Мобілізація в Росії

Як повідомляв УНІАН, з лютого окупанти щомісяця зазнають більше втрат, ніж залучають нових мобілізованих до своєї армії, тому без масштабної мобілізації вони не спроможні виконати стратегічні цілі.

При цьому двічі протягом першого тижня вересня ініціатор війни Володимир Путін публічно спростував чутки про майбутню мобілізацію в Росії. Однак, самі росіяни помічають ознаки її оголошення в майбутньому.

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