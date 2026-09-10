Відпочинок у Таїланді: місцеві закони, з якими туристам варто ознайомитися перед поїздкою

Таїланд є досить популярним напрямком серед українських туристів. Однак незнання деяких місцевих законів, які нашому співвітчизнику можуть здатися досить дивними, може призвести до серйозних проблем – від штрафів і депортації до тюремного ув'язнення і навіть смертної кари.
Видання The Independent нагадало про низку місцевих законів у Таїланді, з якими туристам варто ознайомитися перед поїздкою до цієї країни.
- Вживання алкоголю. У Таїланді дозволено вживати алкоголь лише після досягнення 20 років. При цьому в країні діють часові обмеження на продаж алкоголю, а спеціальні патрулі виявляють порушників.
- Критика тайської монархії. Будь-які негативні висловлювання або поширення відповідних матеріалів про колишніх і нинішніх членів королівської родини Таїланду, як під час особистого спілкування, так і в інтернеті, можуть призвести до тривалого тюремного ув'язнення.
- Перевезення канабісу. Хоча в Таїланді дозволений канабіс із низьким вмістом активних речовин (що використовується в медичних цілях), туристам не слід вивозити його з країни: це загрожує тюремним ув'язненням або, в деяких випадках, смертною карою.
- Вживання заборонених наркотиків. Туристам слід знати, що зберігання наркотиків класу А (героїн, кокаїн, екстазі, ЛСД тощо) у Таїланді може каратися смертною карою, а за зберігання навіть невеликої кількості заборонених речовин передбачені значні штрафи.
- Заборона на куріння та використання електронних сигарет. Куріння в громадських місцях у Таїланді заборонено, а за це порушення передбачено штраф у розмірі до 5000 тайських батів (близько 6 740 гривень). Також у Таїланді заборонено мати при собі вейпи, електронні сигарети, POD-системи або рідини для них. Митні служби суворо стежать за дотриманням цього правила: порушникам загрожують значні штрафи (зазвичай від 5000 до 30 000 батів), затримання та судовий розгляд.
- Непристойні фотографії в соціальних мережах. Мандрівникам слід бути обережними під час публікації в соціальних мережах фотографій, на яких люди вживають алкоголь або одягнені в непристойний одяг. Такі дії можуть бути розцінені як незаконні, а автору знімка та людям, зображеним на ньому, може загрожувати штраф або тюремне ув'язнення.
- Сувеніри з диких тварин. Відлов, вбивство та продаж будь-яких видів диких тварин, що перебувають під охороною, без спеціального дозволу в Таїланді заборонені.
- Використання дронів. Запуск дрона в Таїланді вважається незаконним, якщо пристрій не було зареєстровано в Національній комісії з телерадіомовлення та телекомунікацій (NBTC) протягом 30 днів після в'їзду в країну або придбання дрона. За використання незареєстрованого дрона передбачено штраф у розмірі 100 000 батів (близько 134 776 гривень) або тюремне ув'язнення строком до п'яти років (або й те, й інше).
- Азартні ігри з використанням гральних карт. Згідно із законодавством Таїланду, що регулює сферу азартних ігор, мати при собі понад 120 гральних карт у країні заборонено. Порушення цього закону може призвести до судового переслідування, штрафу або навіть тюремного ув'язнення.
Відпочинок у Таїланді – корисні поради туристам
Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше британський туристичний експерт Рік Джордан назвав найкращий час для відвідування Таїланду.
Своєю чергою журналіст і завзятий мандрівник Андре Невелінг, який кілька років тому переїхав до Таїланду, назвав п'ять помилок туристів-новачків під час відпочинку в країні.
Тим часом тревел-експертка з Таїланду Пір Нірандара назвала 15 негласних правил подорожі країною.
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