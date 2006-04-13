ЗМІ неправильно зрозуміли Баррозу, коли він говорив про Україну

МЗС України із здивуванням сприйняло повідомлення окремих ЗМІ, згідно з якими голова Європейської Комісії Жозе Мануель БАРРОЗО, виступаючи учора на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи, нібито заявив про неможливість для ЄС запропонувати Україні будь-яку перспективу членства в Європейському Союзі. Про це йдеться в коментарі МЗС України, переданому УНІАН.

За інформацією МЗС України, голова Єврокомісії, виступаючи перед депутатами ПА РЄ, недвозначно заявив, що „Україна є членом європейської сім’ї, і я вірю, що вона має європейське майбутнє”. Крім того, він наголосив на необхідності ближчих стосунків з нашою державою тому, що „ми [Європейський Союз] дуже прагнемо підтримати Україну та український народ”. Саме ці слова, з точки зору МЗС України, є найбільш важливими у згаданому висловлюванні, і українська сторона поділяє переконаність голови Європейської Комісії у європейському майбутньому України.

Водночас у своєму виступі Ж.БАРРОЗО констатував, що „зараз немає умов для того, щоб ЄС запропонував нові перспективи членства іншим країнам”, оскільки „для цього необхідна одностайність усіх країн-членів Європейського Союзу”.

Україна сприймає ці слова європейського політика як такі, що продиктовані актуальною внутрішньополітичною ситуацією в Євросоюзі, і які, однак, жодним чином не заперечують відкриття перед Україною перспективи членства в ЄС в майбутньому, згідно зі статутними документами Союзу.

Україна переконана, що успішність нашої держави по здійсненню євроорієнтованих перетворень, як і прогрес ЄС у вирішенні внутрішніх проблем, неодмінно приведуть до політичного консенсусу стосовно членства України в Європейському Союзі, наголошується у коментарі МЗС України.